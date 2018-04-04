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В России закрыли 15 ТЦ после трагедии в Кемерово
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В России закрыли 15 ТЦ после трагедии в Кемерово 

Газета.Ru 31 минуту назад
Генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим", — сказал он.
Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выхожов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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