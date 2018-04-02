МЧС огласило результаты проверки калужских ТРЦ 

2 апреля начальник 1-го отряда ФПС по Калужской области Геннадий Жигарев на планерке в городской управе представил результаты проверки калужских торговых и торгово-развлекательных центров, проводившейся на прошлой неделе. По его словам, проверка выявила ряд нарушений, связанных с работоспособностью систем оповещения людей при пожаре, систем дымоудаления, соблюдением правил пожарной безопасности. Фото пресс-службы Главного управления МЧс России по Калужской области «Применение в отделке стен и полов материалов, которые не соответствуют нормативным значениям. Не соответствует планировке здания либо вообще отсутствует план эвакуации людей при пожаре, допущено уменьшение ширины путей эвакуации, а также загромождение различными материалами», — продолжил перечень нарушений Геннадий Жигарев. В списке нарушителей — торговые и торгово-развлекательные центры «Торговый квартал», «Семейный», «Сити», «Европейский». По каждому из торговых центров-нарушителей исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский распорядился составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. «Все, что зафиксировано уважаемыми коллегами в ходе проверок, должно быть устранено. И я на свой личный контроль это беру», — сказал он. Социальные объекты, часть которых также проверялась на прошлой неделе, Разумовский пообещал осмотреть лично.