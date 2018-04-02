Миронов предложил отнести ТЦ с кинотеатрами к особо опасным объектам

"Мы считаем, что торгово-развлекательные центры, в которых находятся кинотеатры и детские развлекательные площадки, должны быть отнесены к особо опасным объектам", — сказал Миронов журналистам.

Он пояснил, что согласно сегодняшнему законодательству, на особо опасных объектах в РФ государственный контроль осуществляется, в том числе постоянным сотрудником, который отвечает за безопасность на этом объекте.

"Если торгово-развлекательные центры работают круглосуточно, значит там должен постоянно находиться сотрудник, который отвечает за все вопросы безопасности в торгово-развлекательном центре", — добавил Миронов.

Он также отметил, что имя и телефон этого сотрудника должны быть доступны для посетителей, которые бы смогли при необходимости к нему обращаться.