Ещё
Эксперт рассказал, что делать, если пожар застал на эскалаторе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сочи горит пятиэтажный дом
В Сочи горит пятиэтажный дом

Эксперт рассказал, что делать, если пожар застал на эскалаторе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
У работников метрополитена разработаны должностные инструкции на случай пожара на эскалаторе. Горящее движущееся полотно в первую очередь остановится, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» специалист ведомственной пожарной охраны метрополитена Екатеринбурга Лариса Шемякина.
«Если загорелся эскалатор, на котором едет пассажир, ему стоит бежать либо в начало, либо в конец полотна — в зависимости от того, какой выход ближе. Горящий эскалатор будет остановлен», — пояснила эксперт.
Кроме того, во время пожара на станции сотрудники службы безопасности через громкоговоритель будут оповещать пассажиров о том, как им необходимо действовать.
«Будет включён резервный эскалатор. Он есть на всех станциях. А в том случае, если огонь захватит все движущиеся полотна, пассажиров будут вывозить проезжающие мимо составы», — рассказала Шемякина.
Парламентская газета: последние новости
Цивилев: жители Кузбасса вместе с властью определят приоритеты развития Почему сигнал пожарной тревоги молчал… СК может потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США111
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки211
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию58
Трамп предложил Путину встретиться272
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение