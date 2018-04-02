Хайди Клум приобрела пентхаус на Манхэттене за $5,1 млн 

По данным StreetEasy, пентхаус представляет собой просторный лофт с деревянным полом и выступающими колоннами. Находится он на верхнем этаже шестиэтажного здания, а с южной и восточной стороны открывается вид на Манхэттен. Однако помещение потребует полного ремонта, сообщает Mansion Global.
Покупка сопровождалась правом установки до 120 квадратных метров стеклянного купола. Доступ к крыше также есть, но право на ее переобустройство необходимо получить у кооператива. Здание также имеет выход на соседнюю улицу Мерсер.
Кстати, недавно Харви Вайнштейн продал на Манхэттене свой дом за $25,6 млн