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Хайди Клум приобрела пентхаус на Манхэттене за $5,1 млн
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Хайди Клум приобрела пентхаус на Манхэттене за $5,1 млн 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
По данным StreetEasy, пентхаус представляет собой просторный лофт с деревянным полом и выступающими колоннами. Находится он на верхнем этаже шестиэтажного здания, а с южной и восточной стороны открывается вид на Манхэттен. Однако помещение потребует полного ремонта, сообщает Mansion Global.
Покупка сопровождалась правом установки до 120 квадратных метров стеклянного купола. Доступ к крыше также есть, но право на ее переобустройство необходимо получить у кооператива. Здание также имеет выход на соседнюю улицу Мерсер.
Кстати, недавно Харви Вайнштейн продал на Манхэттене свой дом за $25,6 млн
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