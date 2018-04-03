Выемка документов началась в кемеровском управлении МЧС

В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом во вторник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, изымаются документы и аудиозаписи телефонных и радиопереговоров за 25 марта в ЦУКС ГУ МЧС РФ по Кемеровской области . А в здании Госпожнадзора изымаются надзорные дела и все документы, имеющие отношение к торговому центру «Зимняя Вишня».

Ранее кемеровское управление МЧС передало в Следственный комитет документацию о работе пожарных во время ЧП в «Зимней Вишне». Сотрудники ведомства восстановили хронологию действий пожарных подразделений в загоревшемся торговом центре: согласно ей, сигнал от очевидца поступил в 16:04 по местному времени, а пять минут спустя на место прибыли первые пожарные. Вместе с тем, на опубликованных в YouTube записях зафиксировано, что первая пожарная автоцистерна появилась в поле зрения камер наблюдения в 16:15 31 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших и пострадавших найти всех виновных в трагедии и проверить действия экстренных служб во время пожара.

ТРЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СК основной версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС — поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.