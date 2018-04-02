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МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
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МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне» 

BFM.RU 2 часа назад
МЧС восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в загоревшемся ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС. Согласно данным спасателей, сигнал от очевидца поступил в 16:04 (по местному времени — Ред.), уже в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты. Они сразу же приступили к спасению людей.
МЧС передало всю документацию о действиях пожарных по тушению и спасению людей в ТЦ «Зимняя вишня» в СК РФ. Речь идет обо всех действиях, начиная с поступления сигнала о пожаре в Единую дежурную диспетчерскую службу, выезда первого расчета, прибытия на место и прочих, которые заносятся в специальный журнал.
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