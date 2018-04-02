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Первая ласточка: «Джоуль парк» в Ростове закрыли из-за нарушений техники пожарной безопасности
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Первая ласточка: «Джоуль парк» в Ростове закрыли из-за нарушений техники пожарной безопасности 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности суд запретил работать центру «Музей чудес „Джоуль парк“» на Красноармейской, 170.
Во время проверки выяснилось, что в здании незаконно сделали перепланировку, стены, пол и потолок были отделаны горючим материалом, а эвакуационные выходы не освещались должным образом.
— В проверке, кроме сотрудников прокуратуры, участвовали специалисты МЧС. Материалы проверки отправили в суд, и суд постановил закрыть центр, — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В «Джоуль парке» корреспонденту 161.ru сказали, что в развлекательном центре «проходят технические мероприятия по противопожарной безопасности». А в официальном паблике заведения сообщается, что «Джоуль парк» возобновит свою работу уже 7 апреля.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, Голубев поручил проверить все ТЦ и кинотеатры в Ростове. Корреспондент 161.ru также осмотрел несколько ТЦ на предмет пожарной безопасности. О результатах проверки можно узнать здесь.
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