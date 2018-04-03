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Совладелец сгоревшего ТЦ в Кемерове предоставит следствию всю необходимую информацию
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Совладелец сгоревшего ТЦ в Кемерове предоставит следствию всю необходимую информацию 

ТАСС 1 час назад
Фото: new-retail.ru
КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Компания «Кондитерус ком», совладельцем которой выступает томский бизнесмен Денис Штенгелов и которая является собственником Кемеровского кондитерского комбината, владеющего зданием сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», готова предоставить следствию всю необходимую информацию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Как сообщалось ранее, 31 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших в Кемерове заявил, что ведомство может потребовать выдачи совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова у Австралии, где в данный момент находится бизнесмен.
"Мы ведем диалог со следствием: готовы ответить на все вопросы, предоставив исчерпывающую информацию", — сказали ТАСС в пресс-службе «Кондитерус ком», отвечая на вопрос о том, планирует ли Штенгелов приехать в Россию для дачи показаний. Ранее Бастрыкин пояснял, что СК потребует его выдачи, если найдутся основания для привлечения предпринимателя к уголовной ответственности.
В понедельник, 26 марта, Штенгелов сообщал ТАСС, что он как физическое лицо, выступает совладельцем компании «Кондитерус ком», ей принадлежит Кемеровский кондитерский комбинат, который в свою очередь является собственником здания ТЦ «Зимняя вишня». Также, по его словам, у торгового центра было много собственников: часть объектов была продана, часть осталась в собственном управлении комбината. При этом Штенгелов уточнил, что "КДВ групп", сооснователем которого он также является, не имеет отношения к ТЦ.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. В настоящее время по уголовному делу обвиняемыми проходят 7 человек, в том числе гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев. Все фигуранты арестованы до 25 мая.
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 Ещё 2 источника 
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