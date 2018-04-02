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Почти 400 человек эвакуировали из школы в Магнитогорске из-за возгорания в гардеробе
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Почти 400 человек эвакуировали из школы в Магнитогорске из-за возгорания в гардеробе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ТАСС, 2 апреля. Возгорание произошло в гардеробе школы №65 в Магнитогорске. Из здания эвакуировали 272 ученика и 100 сотрудников, пожар потушен, погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 14:49 по местному времени (12:49 мск).
"Спасатели выехали на место происшествия незамедлительно, по повышенному номеру пожара. На месте сотрудники МЧС обнаружили задымление, площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Всего в результате происшествия были эвакуированы 272 ученика и 100 сотрудников учреждения. В 14:58 местного времени (12:58 мск) пожар полностью ликвидировали, погибших, пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
Сейчас занятия в школе закончилось, все разошлись по домам.
В пресс-службе управления МВД по Челябинской области ТАСС сообщили, что по факту пожара организована проверка. «По предварительным данным, один из школьников поджог куртку в гардеробе, что и стало причиной эвакуации», — сказали в пресс-службе.
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