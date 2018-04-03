Пять дополнительных подъемных платформ для маломобильных граждан установят в Печатниках

18 подъемных платформ в подъездах жилых домов было установлено для облегчения передвижения маломобильных граждан по восьми адресам в районе Печатники.

Как сообщил глава управы района Печатники Сергей Григорьев, в этом году планируется установить дополнительно еще пять подъемных платформ.

— Представлена техническая документация для разработки проектно-сметной документации на установку еще пяти подъемных платформ для инвалидов, — пояснил Сергей Григорьев

В итоге платформы, которые облегчат передвижение маломобильных граждан, планируется установить по адресам: улица Гурьянова, дом 77, улица Кухмистерова, дом 13, улица Полбина, дом 52, улица Шоссейная, дом 54, корпус 1, улица Шоссейная, дом 60.