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Пять дополнительных подъемных платформ для маломобильных граждан установят в Печатниках
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Пять дополнительных подъемных платформ для маломобильных граждан установят в Печатниках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
18 подъемных платформ в подъездах жилых домов было установлено для облегчения передвижения маломобильных граждан по восьми адресам в районе Печатники.
Как сообщил глава управы района Печатники Сергей Григорьев, в этом году планируется установить дополнительно еще пять подъемных платформ.
— Представлена техническая документация для разработки проектно-сметной документации на установку еще пяти подъемных платформ для инвалидов, — пояснил Сергей Григорьев.
В итоге платформы, которые облегчат передвижение маломобильных граждан, планируется установить по адресам: улица Гурьянова, дом 77, улица Кухмистерова, дом 13, улица Полбина, дом 52, улица Шоссейная, дом 54, корпус 1, улица Шоссейная, дом 60.
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