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В торговом центре Одинцова прошли учения по пожарной безопасности
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В торговом центре Одинцова прошли учения по пожарной безопасности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье продолжаются проверки торговых центров. На этот раз учебную тревогу провели в «Вегас Кунцево». Пожарные, сотрудники прокуратуры и местные власти наблюдали за действиями персонала, сообщил телеканал «360».
Когда сработало оповещение о пожаре, в огромном здании остановились лифты и эскалаторы. Спокойным голосом посетителей и сотрудников просили выйти на улицу по запасным выходам. Первыми на место прибыли пожарные расчеты при торговом комплексе. Однако, некоторые продавцы посчитали, что тревога их не касается и продолжали работать. Особое внимание проверяющие уделили детским зонам и кинотеатру.
Происходит все в течение одной минуты — срабатывание всего сценария, выключается сразу же фильм, включается аварийное освещение. В том числе включаются аварийные знаки направления к выходу движения. В этот же момент охрана прибывает к месту совместно с пожарным расчетом
Денис Рубцов, ведущий специалист пожарной безопасности в «Вегас Кунцево».
По словам проверяющих, на первый взгляд, система пожарной безопасности в этом торговом центре работает бесперебойно, и вопросов к ней нет. Однако, результаты проверки озвучат позже — прокуратуре и МЧС потребуется время для проверки всей необходимой документации.
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