В торговом центре Одинцова прошли учения по пожарной безопасности

Подмосковье продолжаются проверки торговых центров. На этот раз учебную тревогу провели в «Вегас Кунцево». Пожарные, сотрудники прокуратуры и местные власти наблюдали за действиями персонала, сообщил телеканал «360».

Когда сработало оповещение о пожаре, в огромном здании остановились лифты и эскалаторы. Спокойным голосом посетителей и сотрудников просили выйти на улицу по запасным выходам. Первыми на место прибыли пожарные расчеты при торговом комплексе. Однако, некоторые продавцы посчитали, что тревога их не касается и продолжали работать. Особое внимание проверяющие уделили детским зонам и кинотеатру.

Происходит все в течение одной минуты — срабатывание всего сценария, выключается сразу же фильм, включается аварийное освещение. В том числе включаются аварийные знаки направления к выходу движения. В этот же момент охрана прибывает к месту совместно с пожарным расчетом

Денис Рубцов , ведущий специалист пожарной безопасности в «Вегас Кунцево».