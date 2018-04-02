В Саратове на Киевской рухнул расселенный дом

Сегодня днем на окраине Саратова обвалился дом. Как сообщили АиФ-Саратов городской службе спасения, ЧП случилось в Заводском районе. Обрушился аварийный дом №10 на улице Киевской.

Четырехэтажное здание держалось «на честном слове» и разрушилось почти до фундамента.

— Сейчас на месте работают кинологи с собаками, чтобы точно убедиться, что в здании нет людей, — сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе городской службы спасения.

Д ом был не жилой, эвакуировать жителей не пришлось, и в расселенном здании никто официально не прописан. И если кто и заглядывал в дом, то это — бомжи. Они и могли оказаться под завалами в камнях и строительной пыли.