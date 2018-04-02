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Выборгский DNS эвакуировало МЧС
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Выборгский DNS эвакуировало МЧС 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В торговых центрах Выборга продолжаются проверки на соответствие нормам пожарной безопасности. На сей раз целью рейда стал магазин бытовой техники и электроники DNS, расположенный на первом и втором этажах ТЦ «Алиса» в центре города.
Проверка в DNS прошла ещё 30 марта. В этот солнечный день инспекторами ОНД и ПР Выборгского района были проведены профилактические мероприятия, в ходе которых было проведены осмотры первичных средств пожаротушения и помещений.
С персоналом был проведен инструктаж по действию в случае пожара. По окончанию мероприятия с персоналом и посетителями была проведена тренировочная эвакуация, к которой сотрудники магазина отнеслись с улыбкой.
Напомним, уже с сегодняшнего дня, 2 апреля, по всей Ленобласти начнутся проверки пожарной безопасности торговых центров и тренировки по эвакуации посетителей. Их инициатором стал губернатор Дрозденко.
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