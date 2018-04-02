В ТЦСО «Марьино» прошел инструктаж по пожарной безопасности

В отделении дневного пребывания детей и подростков Территориального центра социального обслуживания населения «Марьно» прошел инструктаж с сотрудниками по мерам пожарной безопасности.

В ходе инструктажа сотрудникам было рассказано о правилах содержания помещений; об эвакуационных путях и системах оповещения при пожаре; о том, как происходит процесс эвакуации людей и какие действия должен произвести работник, если произошел пожар.

Сотрудники отделения обсудили правила безопасного обращения с электрическими приборами, а также ответили на вопросы порядка действий при пожаре и соблюдения элементарных требований пожарной безопасности. (то)