«До первого серьезного пожара». Нижневартовские экс-огнеборцы рассказали подробности службы

«Мы живем до первого крупного пожара», — с самого начала заявил бывший сотрудник 5 ОФПС Алексей (имя изменено по просьбе собеседника агентства, — прим. ред.). «Кто-нибудь вообще знает, что у нас в городе есть дома, до которых имеющиеся автолестницы просто не дотянутся? Если будет гореть одна из таких высоток, то все — можно сразу места на кладбище готовить», — говорит он.

Имеющиеся в распоряжении 5 ОФПС автолестницы, в случае необходимости, могут «дотянуться» лишь до 16-го этажа (около 43 метров). В Нижневартовске есть дома, в которых жилые квартиры расположены на высоте порядка 70-ти метров.

Алексей рассказал, что подавляющее большинство пожарных — настоящие герои. Как еще назвать людей, которые работают за 25000 рублей каждый раз рискуют жизнью на тушениях? «При этом аттестованные сотрудники получают по 50000 -60000 рублей», — добавляет Алексей. «А круг исполняемых обязанностей у этих категорий абсолютно одинаков».

Справка «ФедералПресс»:

Информация о зарплатах не соответствует действительности. Алексей служил во времена, когда ситуация действительно была такова, но сейчас она иная и разница между зарплатами аттестованных и вольнонаемных сотрудников практически сравнялась.

Однако, кроме зарплаты, аттестованные от вольнонаемных сотрудников отличаются и наличием льгот у первых и полным их отсутствием у вторых. Аттестованные сотрудники могут рассчитывать и на раннюю пенсию и на санаторно-курортное лечение. Также, дети «сотрудников в погонах» имеют право на первоочередное получение места в детских садах и многое другое. Всего этого лишены вольнонаемные. Получить статус аттестованного сотрудника можно, пройдя медкомиссию и при наличие свободной должности, но фактически, говорят Алексей, сделать это практически невозможно, так как, по его мнению, «содержать вольника гораздо дешевле».

«На самом деле это неудивительно. У нас в городе есть такие торговые центры, которые вообще работать не должны. Они не пройдут ни одной нормальной проверки. Например, «Полигон». Фактически, это склад стройматериалов, по которому ходят люди. Там все построено из горючих материалов, плюс в каждом магазине такого добра навалом. Если он загорится — мало никому не покажется», — рассказывает Александр. «Но его не закрывают. Почему? Это для меня вопрос».

Александр рассказал, что пожарный надзор в Нижневартовске фактически отсутствует. Впрочем, так устроено по всей стране. Отдел государственного пожарного надзора просто не может работать. Все это из-за 294-ого ФЗ «О защите прав юридических лиц», который запретил надзорным структурам проводить внеплановые проверки. В итоге специалисты Роспожнадзора могут побывать в гостях у бизнесмена лишь в статусе покупателей или по жалобе. А люди жаловаться не спешат. Теоретически, в стране существует целый свод правил, СНиПов и Законов, жестко регламентирующие требования к строящимся зданиям, а на деле, строить можно как угодно, было бы желание. Бывший пожарный утверждает, что система контроля в области пожарного надзора разрушена и улучшения ситуации не видно.

Кроме того, оба пожарных рассказали и о том, что существующая техника находится в плачевном состоянии, нуждается в ремонте, а запчастей нет. Опровергнуть или подтвердить эту информацию мы не можем, так как получить оперативные комментарии из 5 ОФПС по Нижневартовску нам не удалось, но редакционный запрос, касающийся обсуждаемых тем, направлен в соответствующие структуры.