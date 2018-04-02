Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м. 

Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сегодня в 17:43. Возгорание произошло в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном на ул. Пятигорская 92/3.
Силами спасателей была проведена эвакуация жильцов.
Пожару присвоен повышенный ранг.
— На тушение подано 4 ствола «Дельта» — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.
Сообщается, что на место происшествия прибыл мэр г. Сочи Анатолий Пахомов.