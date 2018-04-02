Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м.

Краснодар . 3 апреля — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сегодня в 17:43. Возгорание произошло в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном на ул. Пятигорская 92/3.

Силами спасателей была проведена эвакуация жильцов.

Пожару присвоен повышенный ранг.

По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.