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Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м.
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Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м. 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сегодня в 17:43. Возгорание произошло в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном на ул. Пятигорская 92/3.
Силами спасателей была проведена эвакуация жильцов.
Пожару присвоен повышенный ранг.
— На тушение подано 4 ствола «Дельта» — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.
Сообщается, что на место происшествия прибыл мэр г. Сочи Анатолий Пахомов.
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