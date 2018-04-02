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«Синема Парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности
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«Синема Парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности 

Говорит Москва 1 час назад
Ранее Владимир Пучков предложил демонстрировать такие видео перед началом сеансов в кинозалах.
Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Артамонов назвал целесообразной инициативу министра. «Мы думаем, что нужно делать всё не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара», — сказал Артамонов агентству «Москва».
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство из этих детей оказалось заблокировано в одном из кинозалов.
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