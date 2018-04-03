В одном из ТЦ Балашихи прошли противопожарные учения

В одном из торговых центров Балашихи прошли противопожарные учения, сообщает телеканал «360». Участниками стали сотрудники отдела надзорной деятельности и балашихинского пожарно-спасательного гарнизона.

«По легенде учений на втором этаже в магазине матрасов произошёл пожар. Была использована дым-машина. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — заявил начальник отделения надзорной деятельности Сергей Максимов

По его словам, сотрудники охраны и персонал отработали согласно своим должностным инструкциям и требованиям пожарной безопасности.

В общей сложности эвакуировали 64 человека.