В одном из ТЦ Балашихи прошли противопожарные учения 

В одном из торговых центров Балашихи прошли противопожарные учения, сообщает телеканал «360». Участниками стали сотрудники отдела надзорной деятельности и балашихинского пожарно-спасательного гарнизона.
«По легенде учений на втором этаже в магазине матрасов произошёл пожар. Была использована дым-машина. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — заявил начальник отделения надзорной деятельности Сергей Максимов.
По его словам, сотрудники охраны и персонал отработали согласно своим должностным инструкциям и требованиям пожарной безопасности.
В общей сложности эвакуировали 64 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что посетителей торгового центра «Ботаника Молл» в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.