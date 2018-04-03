Ещё
В одном из ТЦ Балашихи прошли противопожарные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из ТЦ Балашихи прошли противопожарные учения 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В одном из торговых центров Балашихи прошли противопожарные учения, сообщает телеканал «360». Участниками стали сотрудники отдела надзорной деятельности и балашихинского пожарно-спасательного гарнизона.
«По легенде учений на втором этаже в магазине матрасов произошёл пожар. Была использована дым-машина. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — заявил начальник отделения надзорной деятельности Сергей Максимов.
По его словам, сотрудники охраны и персонал отработали согласно своим должностным инструкциям и требованиям пожарной безопасности.
В общей сложности эвакуировали 64 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что посетителей торгового центра «Ботаника Молл» в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
RT на русском: последние новости
Врио главы Кузбасса обозначил свои основные задачи СК проверит претензии к работе экстренных служб при пожаре в кемеровском ТЦ Посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу335
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе38
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»334
Стали известны подробности взрыва в Ереване2
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России524
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение