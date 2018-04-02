Ещё
Противопожарные учения прошли в торговом центре в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противопожарные учения прошли в торговом центре в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Противопожарные учения прошли в торговом центре в Балашихе, в них приняли участие сотрудники отделения надзорной деятельности по Балашихе Главного управления МЧС России по Московской области и балашихинского пожарно‐спасательного гарнизона. Об этом сообщил начальник отделения надзорной деятельности Сергей Максимов.
Сегодня в Балашихе была проведена учебная тренировка в торговом центре по эвакуации посетителей и персонала в случае возникновения пожара. В ней приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и балашихинского
пожарно-спасательного
гарнизона. По легенде учений на втором этаже в магазине матрасов произошел пожар. Была использована
дым-машина. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали. Сотрудники охраны и персонал отработали в соответствии со своими должностными инструкциями и требованиями пожарной безопасности
Сергей Максимов.
Он добавил, что по легенде учений в торговом центре осталось три человека. Двоих с третьего этажа эвакуировали сотрудниками газодымозащитной службы, еще одного спасли с крыши здания при помощи подъемника. В учениях было задействовано 7 единиц техники и 23 спасателя. Всего эвакуировано 64 человека. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Подводя итоги тренировки заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин положительно оценил действия спасателей. Он отметил, что такая работа будет проводиться и в дальнейшем на регулярной основе.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров на оперативном совещании поручил провести плановые тренировки на соответствие нормам пожарной безопасности во всех торговых комплексах и учреждениях города.
360tv.ru: последние новости
Врио губернатора Цивилева представили властям Кузбасса Сигнализация в «Зимней вишне» была переведена на ручной режим управления — МЧС На месте «Зимней вишни» могут создать технопарк с мемориалом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться197
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки65
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП46
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому97
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России510
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение