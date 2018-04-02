Противопожарные учения прошли в торговом центре в Балашихе

Противопожарные учения прошли в торговом центре в Балашихе , в них приняли участие сотрудники отделения надзорной деятельности по Балашихе Главного управления МЧС России по Московской области и балашихинского пожарно‐спасательного гарнизона. Об этом сообщил начальник отделения надзорной деятельности Сергей Максимов.

Сегодня в Балашихе была проведена учебная тренировка в торговом центре по эвакуации посетителей и персонала в случае возникновения пожара. В ней приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и балашихинского

пожарно-спасательного

гарнизона. По легенде учений на втором этаже в магазине матрасов произошел пожар. Была использована

дым-машина. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали. Сотрудники охраны и персонал отработали в соответствии со своими должностными инструкциями и требованиями пожарной безопасности

Он добавил, что по легенде учений в торговом центре осталось три человека. Двоих с третьего этажа эвакуировали сотрудниками газодымозащитной службы, еще одного спасли с крыши здания при помощи подъемника. В учениях было задействовано 7 единиц техники и 23 спасателя. Всего эвакуировано 64 человека. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Подводя итоги тренировки заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин положительно оценил действия спасателей. Он отметил, что такая работа будет проводиться и в дальнейшем на регулярной основе.