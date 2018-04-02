В Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент» из-за пожарной тревоги

Петербурге на «Звездной» эвакуировали ТЦ «Континент» из-за пожарной тревоги, сообщают очевидцы группы «ДТП и ЧП».

Посетителей вывели на улицу по пожарным лестницам, минуя эскалаторы.

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Ранее в МЧС предложили сделать проверки ТЦ частыми и внезапными. Всего в городе был составлен список из 82 ТЦ, в которых должны провестить проверки пожарной безопасности. Всего в списке на проверку 82 ТРК. В Ленобласти аналогичные проверки начнутся со 2 апреля.

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил главам профильных комитетов и администраций районов проверять пожарную безопасность в больницах, поликлиниках, школах, театрах, детских садах и концертных залах. Кроме того, в Telegram появился бот, благодаря которому пользователи по всей России могут пожаловаться на закрытые эвакуационные выходы в учреждениях по всей России, а МЧС выпустило официальную инструкцию о правилах поведения во время эвакуации из торговых центров.

Утром 29 марта в одном из старейших универмагов Петербурга — ДЛТ, произошел пожар. Были эвакуированы 60 человек. Специалисты разбираются с причинами возгорания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.