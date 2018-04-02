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Рослесхоз предлагает за самострои в лесном фонде привлекать по статье УК за самоуправство
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Рослесхоз предлагает за самострои в лесном фонде привлекать по статье УК за самоуправство 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рослесхоз предлагает применять для борьбы с незаконными постройками на землях лесного фонда статью уголовного кодекса «О самоуправстве», сказал ТАСС глава ведомства Иван Валентик.
"Предлагаем апробировать в борьбе с экологическими преступлениями практику уже существующей статьи 330 УК РФ — о самоуправстве. Самовольное возведение на лесных участках различного рода зданий, строений и сооружений вполне можно рассматривать как уголовно наказуемое деяние", — считает Валентик.
По его словам, существующий механизм экологических правонарушений является крайне сложным и, по сути, не действует.
"Если кто-то самовольно занял земли лесного фонда, нарушил требования лесного законодательства, даже построил в лесу дом — снести его можно только по решению суда, до которого и после которого нужно пройти целую серию инстанций. И ваш поход, поверьте, может растянуться на годы", — сказал глава Рослесхоза.
Помочь сделать правовой механизм «не только действенным, но и оперативным», а также «создать правовые рычаги понуждения к устранению выявленных нарушений» призвана также другая инициатива ведомства: предложение наделить уполномоченные лесные органы власти по согласованию с Генеральной прокуратурой и с Федеральной службой судебных приставов правом самостоятельно демонтировать самострой.
"Увидел лесник, что на земли лесного фонда незаконно покусились, зафиксировал правонарушение с описанием признаков самовольной постройки, ее координатами, составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.9 КоАП ("Самовольное занятие лесных участков" — прим. ТАСС), и тут же выдал нарушителям требование об устранении нарушения. А через определенное законом время — снес незаконные строения", — описал глава Рослесхоза возможный формат реализации идеи.
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