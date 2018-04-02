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«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами
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«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям сети Александра Артамонова.
«Мы считаем показ таких роликов в кинотеатрах целесообразным. Мы думаем, что нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара. Мы такую инициативу поддерживаем и готовы рассмотреть варианты», — сказала А. Артамонова.
Ранее СМИ сообщили о том, что глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать показ социальных роликов о пожарной безопасности перед сеансами в кинотеатрах.
25 марта 2018 г. в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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