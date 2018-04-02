«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям сети Александра Артамонова.

«Мы считаем показ таких роликов в кинотеатрах целесообразным. Мы думаем, что нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара. Мы такую инициативу поддерживаем и готовы рассмотреть варианты», — сказала А. Артамонова.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать показ социальных роликов о пожарной безопасности перед сеансами в кинотеатрах.