«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям сети Александра Артамонова.
«Мы считаем показ таких роликов в кинотеатрах целесообразным. Мы думаем, что нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара. Мы такую инициативу поддерживаем и готовы рассмотреть варианты», — сказала А. Артамонова.
Ранее СМИ сообщили о том, что глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать показ социальных роликов о пожарной безопасности перед сеансами в кинотеатрах.
25 марта 2018 г. в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.