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В КЧР создадут первый постоянно действующий питомник для воспроизводства лесов
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В КЧР создадут первый постоянно действующий питомник для воспроизводства лесов 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 2 апреля. /ТАСС/. Питомник по выращиванию саженцев для восстановления лесного фонда, который будет работать на постоянной основе, планируется создать в этом году в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.
"В целях обеспечения работ по искусственному лесовосстановлению в 2018 году на землях лесного фонда Ермоловского участкового лесничества Зеленчукского лесничества планируется создание постоянного лесного питомника общей площадью 5 га", — говорится в сообщении.
В Управлении лесами Карачаево-Черкесии сообщили ТАСС, что сейчас в республике действуют пять временных питомников общей площадью 1 га. «Базового постоянно действующего питомника по выращиванию саженцев у нас раньше не было, планируем его создать. Вопрос актуальный, в последние годы мы испытываем нехватку посадочного материала», — сказал ТАСС заместитель начальника управления Николай Кулаков.
Он отметил, что по предварительным данным, ежегодно планируется выращивать до 300 тыс. саженцев деревьев различных пород.
"Для выполнения плановых работ по воспроизводству лесов, в основном, будем выращивать саженцы деревьев хвойных и лиственных пород, которые произрастают в КЧР, в частности, таких, как бук, дуб, клен, береза, пихта кавказская, сосна крымская, сосна обыкновенная, ель восточная, а также все виды можжевельников. Намерены также выращивать саженцы декоративных деревьев для озеленения поселений", — добавил Кулаков.
По данным Управления лесами Карачаево-Черкесии, общая площадь лесов республики составляет более 520 тыс. га, из них 391,5 тыс. га (74%) — земли лесного фонда КЧР, к особо охраняемым природным территория федерального значения относятся 97,6 тыс. га.
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