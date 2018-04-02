Пожар в торговом центре, унесший жизни десятков детей, еще раз напоминает о проблеме коррупции

Последняя неделя марта в России была ужасающей.

25 марта в торговом центре сибирского города Кемерова вспыхнул пожар. По информации властей, погибло 64 человека, включая 41 ребенка. Они смотрели мультфильмы в кинотеатре торгового центра.

Многие жертвы пожара оказались в ловушке за запертыми дверями.

От этой трагедии у всего русского народа перехватило дыхание.

Чувство горя переполняло людей и за пределами страны. Даже у посольства России в Киеве появились цветы и игрушки, которые приносили в память о жертвах трагедии. Цветы, свечи и игрушки появились и у ограды посольства России в Хельсинки

Однако в России к печали быстро прибавились недоверие и злость, поскольку во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не сработали практически все меры безопасности. В России коррупция — системная черта, существующая на всех уровнях. Всем известно, что у пожарных инспекторов особенно плохая репутация. Проблему соблюдения строгих норм пожарной безопасности на строительных объектах можно решить очень легко: при помощи взятки чиновникам. Поэтому ужасные пожары случаются часто.

Естественно, президент России Владимир Путин упомянул об этом после трагедии. Правда, он говорит о коррупции как о погоде — как о печальном явлении, с которым ничего нельзя сделать.

Простым гражданам пожар напомнил о том, что коррупция — это не только раздражающий факт. Коррупция может и убить.

Тысячи взволнованных кемеровчан с разбитыми сердцами собрались на центральной площади города. Подобная «несанкционированная» демонстрация привлекла к себе внимание, поскольку в Кемерове активно поддерживают Путина.

На площади быстро заметили, что горе не объединяет граждан и местных руководителей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев , конечно, извинился за пожар — правда, перед Путиным. Он заявил, что митинг в Кемерове — провокация нескольких сотен граждан с оппозиционными взглядами.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев все же рискнул выйти на площадь и сказал, что мужчина, критикующий власть, использует общее горе для собственного пиара. Этот мужчина, которого считают организатором митинга, потерял в пожаре жену, сестру и троих детей.

Вечером 27 марта в нескольких десятках городов проводились памятные церемонии. Похоже, это взволновало чиновников, которые начали, в том числе и на государственном уровне, обвинять оппозицию в политизации произошедшего. Таким образом, на вопросы, возникшие после пожара, отвечать не пришлось.

В конце последней мартовской недели при разговоре с россиянами ощущались не гнев и раздражение, а чувство безнадежности.

Все выражают надежду, что такое происшествие было последним. Многих тем не менее тревожит подозрение, что подобная трагедия может повториться вновь — рано или поздно.