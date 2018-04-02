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Пожар в торговом центре, унесший жизни десятков детей, еще раз напоминает о проблеме коррупции
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Пожар в торговом центре, унесший жизни десятков детей, еще раз напоминает о проблеме коррупции 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Последняя неделя марта в России была ужасающей.
25 марта в торговом центре сибирского города Кемерова вспыхнул пожар. По информации властей, погибло 64 человека, включая 41 ребенка. Они смотрели мультфильмы в кинотеатре торгового центра.
Многие жертвы пожара оказались в ловушке за запертыми дверями.
От этой трагедии у всего русского народа перехватило дыхание.
Чувство горя переполняло людей и за пределами страны. Даже у посольства России в Киеве появились цветы и игрушки, которые приносили в память о жертвах трагедии. Цветы, свечи и игрушки появились и у ограды посольства России в Хельсинки.
Однако в России к печали быстро прибавились недоверие и злость, поскольку во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не сработали практически все меры безопасности. В России коррупция — системная черта, существующая на всех уровнях. Всем известно, что у пожарных инспекторов особенно плохая репутация. Проблему соблюдения строгих норм пожарной безопасности на строительных объектах можно решить очень легко: при помощи взятки чиновникам. Поэтому ужасные пожары случаются часто.
Естественно, президент России Владимир Путин упомянул об этом после трагедии. Правда, он говорит о коррупции как о погоде — как о печальном явлении, с которым ничего нельзя сделать.
Простым гражданам пожар напомнил о том, что коррупция — это не только раздражающий факт. Коррупция может и убить.
Тысячи взволнованных кемеровчан с разбитыми сердцами собрались на центральной площади города. Подобная «несанкционированная» демонстрация привлекла к себе внимание, поскольку в Кемерове активно поддерживают Путина.
На площади быстро заметили, что горе не объединяет граждан и местных руководителей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, конечно, извинился за пожар — правда, перед Путиным. Он заявил, что митинг в Кемерове — провокация нескольких сотен граждан с оппозиционными взглядами.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев все же рискнул выйти на площадь и сказал, что мужчина, критикующий власть, использует общее горе для собственного пиара. Этот мужчина, которого считают организатором митинга, потерял в пожаре жену, сестру и троих детей.
Вечером 27 марта в нескольких десятках городов проводились памятные церемонии. Похоже, это взволновало чиновников, которые начали, в том числе и на государственном уровне, обвинять оппозицию в политизации произошедшего. Таким образом, на вопросы, возникшие после пожара, отвечать не пришлось.
В конце последней мартовской недели при разговоре с россиянами ощущались не гнев и раздражение, а чувство безнадежности.
Все выражают надежду, что такое происшествие было последним. Многих тем не менее тревожит подозрение, что подобная трагедия может повториться вновь — рано или поздно.
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