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Цоколи почти 100 строений отремонтируют в Рязанском районе
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Цоколи почти 100 строений отремонтируют в Рязанском районе 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В Рязанском районе этой весной отремонтируют цоколи 91 строения. Об этом сообщил заместитель главы управы района Евгений Ровинский.
— Ремонт состоится в рамках общегородских работ по благоустройству. Кроме того, в рамках плана-графика намечен ремонт крыш пяти зданий, отмосток семи зданий, а также запланирована покраска систем водоотвода. Также этой весной покрасят входные группы 152 строений, цоколи 262 зданий, — уточнил Евгений Ровинский.
Напомним, что общегородские субботники пройдут в районе, как и по всей Москве, 14 и 21 апреля. (мю)
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