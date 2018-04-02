Цоколи почти 100 строений отремонтируют в Рязанском районе

В Рязанском районе этой весной отремонтируют цоколи 91 строения. Об этом сообщил заместитель главы управы района Евгений Ровинский.

— Ремонт состоится в рамках общегородских работ по благоустройству. Кроме того, в рамках плана-графика намечен ремонт крыш пяти зданий, отмосток семи зданий, а также запланирована покраска систем водоотвода. Также этой весной покрасят входные группы 152 строений, цоколи 262 зданий, — уточнил Евгений Ровинский