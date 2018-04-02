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Эксперт предложил установить индикаторы пожарных рисков в торговых центрах
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Эксперт предложил установить индикаторы пожарных рисков в торговых центрах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для минимизации угрозы возникновения пожара в торговых центрах, в таких местах стоит установить индикаторы пожарных рисков, заявил «Парламентской газете» президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серёгин.
«Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара в местах массового скопления людей, необходимо установить в торговых центрах индикаторы пожарных рисков. Сейчас такие устройства есть в школах и детских садах, благодаря чему органы государственного пожарного надзора автоматически направляют предостережения в пожарные части», — рассказал эксперт.
Кроме того, для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей стаж сотрудников сферы безопасности, работающих в таких центрах, должен составлять не менее трёх лет, считает Серёгин.
«Наконец, необходимо решить вопрос с ответственными за пожарную безопасность на объектах. Сейчас им может быть и уборщица — фактически любой человек, которого назначает собственник и который не может в силу квалификации обеспечить должный обход», — пояснил эксперт.
В воскресенье 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка.
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