К пожару готовы? Как в Алтайском крае проверяют места для досуга

Проверки мест массового пребывания людей начались в Алтайском крае после трагедии в Кузбассе. 25 марта при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, большинство из которых дети. Люди не успели эвакуироваться из-за того, что не сработала пожарная сигнализация.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Нейман рассказал АиФ-Алтай о том, как проходит проверка, и кого она коснется.

Тотального контроля не будет?

— Расскажите, как организованы проверки в Алтайском крае?

— Проверки мест массового пребывания людей проводит прокуратура Алтайского края по поручению Генпрокуратуры России , у МЧС таких полномочий в соответствии с законом нет. Но это не значит, что наши сотрудники не участвуют в проверках: прокуратура в обязательном порядке привлекает в качестве специалистов и МЧС, и Роспотрбенадзор, и Росгвардию. Каждый занимается своим направлением. Росгвардия, например, проверяет работу ЧОП. МЧС — состояние автоматических систем обнаружения, тушения оповещения людей о пожаре; внутренний противопожарный водопровод; наличие путей эвакуации; материалы, которые используются на путях эвакуации и т. п.

— Сколько времени требуется, чтобы выявить нарушения?

— Чтобы проверить один крупный торговый центр по линии МЧС, нужно 1-2 дня. Время варьируется в зависимости от этажности здания и его характеристик. Это очень большой объем работы, задействован весь инспекторский состав. Материалы проверки направляются в прокуратуру, которая должна контролировать устранение выявленных нарушений.

— Что помимо торговых центров проверят в нашем регионе?

— Перед нами не стоит задача тотальной проверки. Если инспекторы были в учреждении совсем недавно, и они знают, что там не было нарушений, проводились надзорные мероприятия, смысл идти еще раз?

В первую очередь мы пойдем туда, где давно не было инспекции. Специалисты будут работать в досуговых, культурных и спортивных учреждениях, и в других местах массового пребывания людей.

Упор на новые объекты

— К ним относятся школы и больницы?

— Школы, детские сады и больницы — это учреждения, которые проверяются нами, как минимум, один раз в год. Недавно были внесены изменения в федеральное законодательство: все объекты разделили на пять категорий. К первой категории отнесли места, где обращаются взрывчатые или легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, а также объекты с ночным пребыванием людей (дома престарелых, интернаты, учреждения здравоохранения), школы, детские сады и т. д. Их проверяют чаще всего. Во вторую категорию попадают объекты торговли с числом людей более 200, их проверяют раз в четыре года или через 4 года после ввода в эксплуатацию.

Сейчас мы делаем упор на недавно построенные объекты.

— А разве сотрудники МЧС не присутствуют при сдаче нового здания?

— Не присутствуют, так как в 2007 году были внесены изменения в градостроительный кодекс и все надзоры, которые раньше входили в государственную комиссию, передали свои полномочия одной организации — строительному надзору. Теперь при сдаче объекта проверку проводит только эта инспекция. Она же контролирует вопросы пожарной безопасности.

Главное — подготовиться

— Сложно ли потушить пожар в торговом центре?

— Специалисты просчитали, что пожар можно ликвидировать на начальной стадии, если он свободно развивается менее 5 минут. Успешность в тушении зависит от того, в каком состоянии находится объект. Если там соблюдались требования пожарной безопасности, если все системы находятся в рабочем состоянии, то шансы ликвидировать возгорание на начальном этапе велики. Если нет, то время тушения увеличивается.

Хотя, каждый пожар — индивидуальный. Около пяти лет назад в Барнауле выезжали тушить ЦУМ . Продавец пришла утром в отдел цветов, включила чайник. От чайника загорелась оберточная бумага. Казалось бы, и сотрудники были на месте, и система пожаротушения работала, и нарушений никаких не выявили, а от пожара пострадал почти весь первый этаж.

При тушении многое зависит и от того, есть ли посетители в здании. Потому что первая задача спасателей — эвакуировать людей. Когда персонал обучен и умеет правильно действовать, к моменту приезда пожарных внутри уже никого нет.

— Кто обучает сотрудников правилам эвакуации?

— Ответственного за пожарную безопасность назначают приказом руководителя, после этого он проходит обучение в лицензированном аккредитованном учреждении. Собственник должен организовать инструктаж и тренировки персонала, чтобы каждый знал свои обязанности, алгоритм действий в случае пожара. В торговых предприятиях учебную эвакуацию не проводят, потому что там нет постоянного контингента, но тренировка с персоналом должна проводиться.

— Как должны действовать люди во время пожара в большом здании?

— Совет один: нужно неукоснительно выполнять указания системы оповещения. Если вы слышите, что сработала сирена, стоит покинуть помещение незамедлительно, а не уточнять, не звонить кому-то с вопросами, нужно ли покидать здание. И второе: эвакуироваться лучше всего по тем же путям, по которым вы вошли в здание, но если это невозможно, то через ближайший эвакуационный выход, указанный специальным табло «Выход».

— Увеличилось ли число звонков в МЧС с просьбой проверить тот или иной объект после ЧП в Кемерове

— Увеличилось в разы. Люди сообщают о нарушениях по телефону доверия МЧС (8 (3852) 65-82-19 — прим. ред.). Реагируем на звонки в соответствии с законом, проводим проверки.

Досье

Андрей Нейман.

Родился в Тюменцевском районе Алтайского края. Окончил Иркутское пожарно-техническое учи­лище МВД России , Иркутскую высшую школу МВД России, Сибирскую академию государственной службы. С 2005 года работал в сфере государственного пожарного надзора, с 2016 года — в должности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. Принимал участие в тушении крупных пожаров, в том числе на ТЭЦ и в торгово-офисных центрах «Парад» и «Еврофасад».

Кстати

Первые результаты

Проверки, которые прошли в Алтайском крае после беседы с Андреем Нейманом, выявили серьезные нарушения правил пожарной безопасности.

В барнаульском ТРЦ «Арена», например, оказались неисправными системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, пожарные выходы были заблокированы, а эвакуационные проходы отделаны горючими материалами.