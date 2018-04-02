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Спасатели провели более 80 проверок пожарной безопасности в Екатеринбурге
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Спасатели провели более 80 проверок пожарной безопасности в Екатеринбурге 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Более 80 проверок пожарной безопасности провели спасатели на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
"На объектах, задействованных в проведении чемпионата, среди которых стадион, тренировочные площадки, объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения, проживания спортсменов и болельщиков, предприятия жизнеобеспечения, проведены более 80 проверок пожарной безопасности", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, сотрудники надзорных служб и курсанты Уральского института противопожарной службы МЧС России ведут профилактическую работу с людьми, живущими рядом с объектами чемпионата.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся четыре игры — 15, 21, 24 и 27 июня.
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