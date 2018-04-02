Спасатели провели более 80 проверок пожарной безопасности в Екатеринбурге

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Более 80 проверок пожарной безопасности провели спасатели на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге , сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС

"На объектах, задействованных в проведении чемпионата, среди которых стадион, тренировочные площадки, объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения, проживания спортсменов и болельщиков, предприятия жизнеобеспечения, проведены более 80 проверок пожарной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, сотрудники надзорных служб и курсанты Уральского института противопожарной службы МЧС России ведут профилактическую работу с людьми, живущими рядом с объектами чемпионата.