В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожанам с настоятелем на тему о трагедии в Кемерово 

В минувшее воскресенье, 1 апреля, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прошла беседа с настоятелем храма, протоиереем Николаем Карасевым, на тему: «Судьбы Божии. Православный взгляд на события в Кемерово». Об этом сообщается на сайте храма.
Сегодня, 2 апреля, исполняется девять дней со дня трагедии в г. Кемерово. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви после утреннего или вечернего богослужения совершается заупокойная лития по погибшим.
Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе.
Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта около 17 часов. Поисковая операция на месте пожара, площадь которого составила 1500 кв. м, продолжилась в течение нескольких дней. По данным МЧС, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.