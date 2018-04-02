В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожанам с настоятелем на тему о трагедии в Кемерово

В минувшее воскресенье, 1 апреля, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прошла беседа с настоятелем храма, протоиереем Николаем Карасевым , на тему: «Судьбы Божии. Православный взгляд на события в Кемерово ». Об этом сообщается на сайте храма.

Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта около 17 часов. Поисковая операция на месте пожара, площадь которого составила 1500 кв. м, продолжилась в течение нескольких дней. По данным МЧС, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.