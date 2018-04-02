Ещё
В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожанам с настоятелем на тему о трагедии в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожанам с настоятелем на тему о трагедии в Кемерово 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В минувшее воскресенье, 1 апреля, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прошла беседа с настоятелем храма, протоиереем Николаем Карасевым, на тему: «Судьбы Божии. Православный взгляд на события в Кемерово». Об этом сообщается на сайте храма.
Сегодня, 2 апреля, исполняется девять дней со дня трагедии в г. Кемерово. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви после утреннего или вечернего богослужения совершается заупокойная лития по погибшим.
Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе.
Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта около 17 часов. Поисковая операция на месте пожара, площадь которого составила 1500 кв. м, продолжилась в течение нескольких дней. По данным МЧС, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Твоя Газета: последние новости
Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается В этом году полсотни городских библиотек станут тематическими От образовательного комплекса в IV Московском чемпионате «Абилимпикс-2018» примут участие 77 студентов и школьников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться193
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки63
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП46
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому95
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России504
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение