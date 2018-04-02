На девятый день кемеровской трагедии патриарх Кирилл совершил поминальную службу в московском Донском монастыре

Сегодня в столичном Донском монастыре патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел поминальную службу по погибшим в пожаре, который случился 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». С момента трагедии прошло девять дней.

Предстоятель сказал, обращаясь к верующим, что «по молитвам Церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие и они сегодня там, пред лицом Божиим», и они помолятся о своем городе, о народе и об Отечестве нашем.