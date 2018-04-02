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На девятый день кемеровской трагедии патриарх Кирилл совершил поминальную службу в московском Донском монастыре
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На девятый день кемеровской трагедии патриарх Кирилл совершил поминальную службу в московском Донском монастыре 

Интересант 2 часа назад
Сегодня в столичном Донском монастыре патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел поминальную службу по погибшим в пожаре, который случился 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». С момента трагедии прошло девять дней.
Предстоятель сказал, обращаясь к верующим, что «по молитвам Церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие и они сегодня там, пред лицом Божиим», и они помолятся о своем городе, о народе и об Отечестве нашем.
Напомним, что при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди которых — 41 ребенок. На третий день после пожара Во всех храмах Русской православной церкви на третий день после трагедии были совершены панихиды по ее жертвам.
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Эксперт: Назначение Цивилева врио главы Кемеровской области не гарантирует ему в будущем избрания на губернаторский пост В кинозале кемеровского торгового центра при пожаре погибли четверо детей Гендиректор компании-собственника здания, в котором располагался комплекс «Зимняя вишня» задержана. В ближайшее время ей предъявят обвинение
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