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На объектах Ставрополья в ходе проверок найдено 1,26 тысячи нарушений
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На объектах Ставрополья в ходе проверок найдено 1,26 тысячи нарушений 

RT на русском 18 минут назад
В Ставропольском крае провели проверки объектов с массовым пребыванием людей, сообщают «Юга.ру». По данным на 30 марта состоялась 161 проверка. Специалисты посетили 22 торговых центра, 11 кинотеатров, два гипермаркета, 38 объектов культуры, 12 объекта спорта, 10 досуговых организаций, 66 других объектов.
Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, выявлено 1,26 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.
«Административные материалы на лиц, допустивших указанные нарушения, составляются сотрудниками прокуратуры и будут направлены в ближайшее время в органы надзорной деятельности для привлечения виновных лиц», — отметили в пресс-службе.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ТЦ Удмуртии выявили более 300 нарушений противопожарной безопасности менее чем за неделю.
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