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В Ростове после проверки закрыли развлекательный детский центр
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В Ростове после проверки закрыли развлекательный детский центр 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Детский развлекательный центр «Джоуль парк» площадью 1200 квадратных метров в центре Ростова-на-Дону закрыт из-за нарушений пожарной безопасности, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области.
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, при котором погибли 64 человека, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.
"Полное название организации ООО «Музей чудес „Джоуль парк“. Там стены и напольное покрытие выполнены из горючих материалов, не оборудованы освещением пути эвакуации в случае экстренной ситуации, нет противопожарных преград между помещениями детского центра», — пояснил представитель облпрокуратуры.
Эти нарушения, по его словам, исключают возможность дальнейшей эксплуатации центра. Прокурор направил в суд Ростова-на-Дону исковое заявление с требованием обязать развлекательный центр устранить нарушения пожарной безопасности. Суд в свою очередь вынес определение о запрете деятельности организации. Сроки устранения нарушения будут определены позже в ходе рассмотрения иска.
Ранее Новочеркасский городской суд принял обеспечительные меры в отношении караоке-бара «Звезда» в местном торговом комплексе «Баклановский» и закрыл заведение из-за нарушений пожарной безопасности.
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