В Ростове после проверки закрыли развлекательный детский центр

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , при котором погибли 64 человека, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"Полное название организации ООО «Музей чудес „Джоуль парк“. Там стены и напольное покрытие выполнены из горючих материалов, не оборудованы освещением пути эвакуации в случае экстренной ситуации, нет противопожарных преград между помещениями детского центра», — пояснил представитель облпрокуратуры.

Эти нарушения, по его словам, исключают возможность дальнейшей эксплуатации центра. Прокурор направил в суд Ростова-на-Дону исковое заявление с требованием обязать развлекательный центр устранить нарушения пожарной безопасности. Суд в свою очередь вынес определение о запрете деятельности организации. Сроки устранения нарушения будут определены позже в ходе рассмотрения иска.

Ранее Новочеркасский городской суд принял обеспечительные меры в отношении караоке-бара «Звезда» в местном торговом комплексе «Баклановский» и закрыл заведение из-за нарушений пожарной безопасности.