Шелкопряд, огонь и лесорубы. У лесов Прииртышья серьёзные враги

При этом масштабы лесов в Омской области меньше, а ценность древесных пород не такая высокая, как у лидеров по этим показателям в Сибирском федеральном округе — Иркутской области Красноярского края . Земли лесного фонда занимают всего треть территории региона. Общая площадь, занятая лесными насаждениями, превышает в регионе 4558 тыс. га. В наших лесах содержится по меньшей мере 641,97 млн кубических метров древесины. Правда, в основном она представлена берёзой и осиной. Всего 22,5% древесины (144 млн кубических метров) составляют ценные хвойные насаждения.

Однако сравнительно малые объёмы отрасли не повод, чтобы оставлять острые вопросы без решения. И надо отдать должное врио губернатора Омской области Александру Буркову : он фактически со дня приезда в регион раз за разом поднимает проблемы, которыми его предшественник даже не интересовался.

2 апреля областные власти сделали ещё один шаг к нормализации ситуации по управлению лесной отраслью в регионе. Для этого на омской земле было проведено совещание представителей Федерального агентства лесного хозяйства в Сибирском федеральном округе с руководителями управлений лесами всех 12 регионов СФО.

— Надеюсь, что главным итогом этого совещания станет дополнительная информация о том, каким путём идти нашему региону, на примере успешных кейсов у соседей, — подчеркнул Александр Бурков перед началом форума.

Бизнесу нужен порядок

Одной из самых больных проблем руководитель считает устаревшие сведения о лесоустройстве территории. Лесные участки, имеющие давность проведения лесоустроительных работ более 10 лет, составляют 89% от всей территории лесов региона.

— Получается, что мы не имеем реальной картины: хвойный ли лес на этих неустановленных территориях, или лиственный. Поэтому сегодня бизнес с трудом идёт в леса. Предприниматель не понимает, какой объем леса по факту на том или ином участке он получит, какого качества и какой породы будет этот ресурс. Без этой информации мы не можем создать нормальные условия для арендаторов. А раз нет легального бизнеса — то свято место пусто не бывает — его место занимают незаконные вырубщики, — логично замечает глава региона.

По статистике ущерб от незаконных рубок в 2017 году в Омской области оценивается в 98 млн рублей. В 2016 году он составлял 91 млн Это пятый из 12 результатов в Сибири после Иркутской области, Красноярского края, Забайкалья и Бурятии . Для сравнения, у антилидеров из Иркутска ущерб превышает 5,5 млрд рублей — это рекорд для всей страны.

— Незаконная заготовка леса — это бич для многих регионов России , не только для Омской области. Особенно это актуально для тех субъектов федерации, кто находится в более востребованной зоне для использования лесного ресурса, где есть близлежащие рынки сбыта, в том числе и зарубежные, — рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов

По словам директора ФГБУ «Рослесинфорг» Игоря Мураева до 80% незаконных лесозаготовок происходят на территории Сибирского федерального округа.

Поэтому федеральными властями в прошлом году был объявлен пилотный проект по борьбе с незаконной заготовкой древесины. Для его эффективного внедрения потребовалось изменение законодательства ряда субъектов федерации и активизация практического взаимодействия всех органов, задействованных в этой сфере. Наградой за эту работу стало улучшение эффективной борьбы с незаконными рубками, отмечаемого с 4-го квартала 2017 года: сокращается материальный ущерб от «чёрных» лесорубов.

Параллельно с решением проблемы незаконных вырубок властям региона предстоит ответить на вопрос как привлечь законных арендаторов в омские леса. В этом направлении работы органам лесного хозяйства Прииртышья похвастаться нечем. По мнению врио губернатора Омской области только предстоит определить условия, которые можно создать в регионе для легального бизнеса, чтобы предприниматели смогли не только заниматься заготовкой леса, но ещё и его глубокой переработкой. В прошлом году в аренду было передано всего 336 тыс. га земли лесного фонда, что составляет 5,7% от общей площади лесов. В последние 3 года эти показатели практически не меняются.

При этом ежегодный допустимый объём изъятия древесины (14 797 тыс. кубических метров) на порядок превышает объемы реально заготовленной древесины по итогам 2017 года (всего 1653,2 тыс. кубических метра).

На съедение насекомым

Если говорить о других угрозах лесному богатству нашей территории, то выделим непростую ситуацию с лесными пожарами и нашествие из Томской области на леса севера региона вредного шелкопряда. Паразит уничтожает именно хвойные насаждения. Властям в оперативном режиме предстоит определить наиболее эффективные методы борьбы с насекомым при наименьших финансовых вложениях. Потребуется и привлечение федеральных средств: областной бюджет эти мероприятия просто не потянет.

Что касается распространения огня, то в 2017 году в Омской области этот показатель сильно ухудшился. Так в прошлом году насчитывалось 285 обслуженных лесных пожара на площади 3762 га. В 2016 площадь, затронутая огнём, была значительно меньше — 926 га. Получается, что поврежденная огнём территория увеличилась в 4,4 раза, а количество пожаров — в 2,2.