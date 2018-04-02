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Российский Красный Крест собрал более 100 млн руб. для пострадавших при пожаре в Кемерове
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Российский Красный Крест собрал более 100 млн руб. для пострадавших при пожаре в Кемерове 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК) получило 103 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре 25 марта. Начали поступать деньги из-за рубежа, в том числе Франции, Австралии и США, сообщила в понедельник ТАСС председатель отделения Елена Малахова.
"На сегодняшний день собрано 103 млн рублей. Валютный счет был открыт на два дня позже, чем рублевый. Средства поступают из Франции, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Америки…" — сказала она. Собеседник агентства добавила, что поток средств из России замедлился, так как основная часть соотечественников уже откликнулась на призыв о помощи, но из-за границы деньги только начинают поступать.
Ранее сообщалось, что средства в РКК на помощь пострадавшим и семьям погибших переводят частные лица и организации из всех регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской области, Краснодарского края, Архангельской области, Ингушетии и Чечни.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.
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