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Татарстан включили в «пожароопасный рейтинг» регионов России
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Татарстан включили в «пожароопасный рейтинг» регионов России 

Казанский репортер 38 минут назад
Фото: Казанский репортер
Центр «Антистихия» предупредил о высоком риске пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей в ряде регионов России, в том числе, в Татарстане. Речь идет, например, о домах престарелых и инвалидов. Помимо Татарстана, в список регионов с высоким риском возникновения пожаров на социальных объектах центр внес Якутию, Иркутскую и Омскую области, а также Дагестан, Чечню, Москву, Подмосковье или, например, Санкт-Петербург. В общей сложности, упомянуты 30 регионов, пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
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