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Патриарх помолился «о всех невинно убиенных огнем» при пожаре в Кемерово
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Патриарх помолился «о всех невинно убиенных огнем» при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил в Донском монастыре Москвы поминальную службу по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
"Мы вознесли молитвы к Господу о упокоении всех невинно убиенных огнем. Мы верим, что по молитвам Церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие и они сегодня там, пред лицом Божиим. Мы же молимся за них так, как повелевает нам Церковь и наша совесть, в надежде на то, что, став пред лицом Божием, они помолятся и о городе своем Кемерово, о народе своем, и об Отечестве нашем", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме на 9-й день трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На третий день после пожара во всех храмах РПЦ также были совершены панихиды по жертвам трагедии.
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