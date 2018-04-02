Патриарх помолился «о всех невинно убиенных огнем» при пожаре в Кемерово

"Мы вознесли молитвы к Господу о упокоении всех невинно убиенных огнем. Мы верим, что по молитвам Церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие и они сегодня там, пред лицом Божиим. Мы же молимся за них так, как повелевает нам Церковь и наша совесть, в надежде на то, что, став пред лицом Божием, они помолятся и о городе своем Кемерово, о народе своем, и об Отечестве нашем", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме на 9-й день трагедии.