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В Самаре работы по восстановлению дома на Димитрова приостановлены из-за следствия
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В Самаре работы по восстановлению дома на Димитрова приостановлены из-за следствия 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На прошлой неделе специалисты вышли на финальную стадию работ по восстановлению лифтового оборудования в здании. Сегодня подрядная организация должна была приступить к укреплению верхних плит в многоэтажке, однако работы были приостановлены, сообщил представитель пресс-службы ФКР региона.
«Лифты в доме мы запустили — они на ходу. К ремонту перекрытий мы, к сожалению, в ближайшее время приступить не сможем. В доме еще работают сотрудники Следственного комитета», — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.
Сейчас в квартире на 16 этаже, где ранее произошел взрыв, проводится следственная экспертиза, сроки проведения которой варьируются от трех до четырех месяцев.
Напомним, взрыв в многоэтажном доме на Димитрова прогремел 5 февраля. По оперативным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в одной из квартир на 16 этаже во время монтажа натяжного потолка. В результате ЧП в доме произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены. Позже СУ СКР региона сообщило о том, что в день инцидента рабочие укладывали плитку, а баллон с газом стоял в соседней комнате и не использовался.
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