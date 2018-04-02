В Самаре работы по восстановлению дома на Димитрова приостановлены из-за следствия

На прошлой неделе специалисты вышли на финальную стадию работ по восстановлению лифтового оборудования в здании. Сегодня подрядная организация должна была приступить к укреплению верхних плит в многоэтажке, однако работы были приостановлены, сообщил представитель пресс-службы ФКР региона.

«Лифты в доме мы запустили — они на ходу. К ремонту перекрытий мы, к сожалению, в ближайшее время приступить не сможем. В доме еще работают сотрудники Следственного комитета », — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Сейчас в квартире на 16 этаже, где ранее произошел взрыв, проводится следственная экспертиза, сроки проведения которой варьируются от трех до четырех месяцев.

Напомним, взрыв в многоэтажном доме на Димитрова прогремел 5 февраля. По оперативным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в одной из квартир на 16 этаже во время монтажа натяжного потолка. В результате ЧП в доме произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены. Позже СУ СКР региона сообщило о том, что в день инцидента рабочие укладывали плитку, а баллон с газом стоял в соседней комнате и не использовался.