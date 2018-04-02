Спасатели искали потерявшихся в Северодвинске мужчин

В минувшие выходные спасатели занимались поиском потерявшихся в Северодвинске мужчин.

Первый случай произошёл в субботу — ночью в службу спасения обратились медработники и попросили найти своего раненого пациента, который ушёл из больницы №2 вместе со своим другом. После медиков позвонил и друг раненого и рассказал, что тот потерялся. В итоге сотрудники МЧС нашли пострадавшего в районе протоки у КОС-1 и передали «скорой помощи».

В воскресенье утром в МЧС Северодвинска позвонила женщина и рассказала, что её 27-летний замерзает в сугробе в неизвестной ему самому местности. По его описанию, рядом находилась железная дорога и гаражи. Мужчину всё-таки нашли, но прежде к поиску присоединилась местная полиция и родственники потерявшегося.