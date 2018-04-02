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Спасатели искали потерявшихся в Северодвинске мужчин
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Спасатели искали потерявшихся в Северодвинске мужчин 

АиФ Архангельск 41 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
В минувшие выходные спасатели занимались поиском потерявшихся в Северодвинске мужчин.
Первый случай произошёл в субботу — ночью в службу спасения обратились медработники и попросили найти своего раненого пациента, который ушёл из больницы №2 вместе со своим другом. После медиков позвонил и друг раненого и рассказал, что тот потерялся. В итоге сотрудники МЧС нашли пострадавшего в районе протоки у КОС-1 и передали «скорой помощи».
В воскресенье утром в МЧС Северодвинска позвонила женщина и рассказала, что её 27-летний замерзает в сугробе в неизвестной ему самому местности. По его описанию, рядом находилась железная дорога и гаражи. Мужчину всё-таки нашли, но прежде к поиску присоединилась местная полиция и родственники потерявшегося.
Напомним, в прошлом 2017 году в Архангельской области 45 человек заблудились в лесу или пропали при других обстоятельствах. Из них было спасено 19, погиб 1 человек.
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