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С добрым утром, малыши!
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С добрым утром, малыши! 

Управа района Арбат города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В детской передаче «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель» принял участие инженер 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы старший лейтенант внутренней службы Роман Балыбердин.
Роман рассказал детям в игровой форме о правилах поведения при пожаре, а также различных опасных для жизни ситуациях, в которые ребята могут попасть. И главное, если дети оказались в чрезвычайной ситуации, как быстро и правильно спастись.
Специалист МЧС пришёл на передачу не с пустыми руками, а с конвертами, в которых находились вопросы по правилам пожарной безопасности для Хрюши и ведущей Марины.
Во время передачи ребята и их родители узнают — что может стать причиной пожара в доме, можно ли во время пожара открыть окна в квартире, а также что опаснее при пожаре — огонь или дым?
— Ребята, запомните, самую большую опасность при пожаре несет именно дым, поэтому при возникновении пожара или задымления дышать нужно через влажную ткань и передвигаться, находясь как можно ближе к полу. Потому что основанная масса дыма поднимается вверх, — сказал на съемках Роман Балыбердин.
Также Роман напомнил ребятам и их родителям, что нельзя хранить на балконе горючие вещества и сушить белье над плитой. К сожалению, очень часто виновниками возникновения пожаров становятся люди.
Специалист МЧС отметил, что при любой ситуации, в которой вы не знаете, как правильно поступить, звоните по телефону службы спасения — вам обязательно помогут.
Эфир программы планируется 30 апреля.
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