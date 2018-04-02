В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на нижних этажах ТЦ 

Госдума России планирует в 2017 году принять закон, который обяжет размещать кинотеатры и детские комплексы только на нижних этажах торговых центров, передает РИА «Новости».
"Надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы", — заявил зампредседателя комитета ведомства Анатолий Выборный.
По его словам, Госдума также намерена увеличить уголовную ответственность по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. После инцидента власти задумались об ужесточении требований к обеспечению безопасности в ТЦ.