В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на нижних этажах ТЦ

Госдума России планирует в 2017 году принять закон, который обяжет размещать кинотеатры и детские комплексы только на нижних этажах торговых центров, передает РИА «Новости»

"Надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы", — заявил зампредседателя комитета ведомства Анатолий Выборный

По его словам, Госдума также намерена увеличить уголовную ответственность по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Ранее МЧС назвало причины стремительного распространения огня в ТЦ в Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. После инцидента власти задумались об ужесточении требований к обеспечению безопасности в ТЦ.