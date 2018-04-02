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Проверка ТЦ и соцобъектов Адыгеи вскрыла более 250 нарушений пожарной безопасности
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Проверка ТЦ и соцобъектов Адыгеи вскрыла более 250 нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 2 апреля. /ТАСС/. Предварительная проверка в Адыгее всех 18 торговых центров, 29 социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, проведенная МЧС и прокуратурой, выявила более 250 нарушений пожарной безопасности, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник.
"Мы проинспектировали 18 ТЦ, в восьми из которых есть детские развлекательные зоны, девять объектов культуры и спорта и 20 других объектов с массовым пребыванием людей. В целом выявлено более 250 нарушений режимного характера. Это неисправность автоматической пожарной сигнализации, замечания по содержанию путей эвакуации, первичным средствам пожаротушения — огнетушителям, по отсутствию обучения мерам пожарной безопасности у персонала. Нарушений по конструкции торговых центров и соцобъектов не выявлено", — сказал он.
Это предварительные итоги проверки. Сейчас собственники ТЦ предоставляют техническую информацию по своим объектам для выводов о том, насколько она соответствует пожарной безопасности.
Кроме того, проверяющие не смогли проинспектировать отдельные бутики в ТЦ «Галерея» в столице республики: их арендаторы либо собственники не пустили их на территорию, закрыв перед МЧС и прокуратурой двери.
Работа с этими предпринимателями будет продолжена на уровне правоохранительных органов, пояснил заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее.
"На этой неделе МЧС республики проведет в каждом ТЦ и соцобъекте тренировки по эвакуации и отработке своих действий на объектах. Вот тогда будет составлена реальная картина, насколько персонал ТЦ и работники соцобъектов готовы грамотно реагировать на ЧС. В теории они более-менее представляют, что необходимо делать", — добавил Колесник.
Межведомственная проверка российских ТРЦ началась по поручению Генеральной прокуратуры РФ после трагедии в Кемерове. 23 марта произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В Адыгее проверки начались 26 марта.
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