Проверка ТЦ и соцобъектов Адыгеи вскрыла более 250 нарушений пожарной безопасности

МАЙКОП , 2 апреля. / ТАСС /. Предварительная проверка в Адыгее всех 18 торговых центров, 29 социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, проведенная МЧС прокуратурой , выявила более 250 нарушений пожарной безопасности, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник

"Мы проинспектировали 18 ТЦ, в восьми из которых есть детские развлекательные зоны, девять объектов культуры и спорта и 20 других объектов с массовым пребыванием людей. В целом выявлено более 250 нарушений режимного характера. Это неисправность автоматической пожарной сигнализации, замечания по содержанию путей эвакуации, первичным средствам пожаротушения — огнетушителям, по отсутствию обучения мерам пожарной безопасности у персонала. Нарушений по конструкции торговых центров и соцобъектов не выявлено", — сказал он.

Это предварительные итоги проверки. Сейчас собственники ТЦ предоставляют техническую информацию по своим объектам для выводов о том, насколько она соответствует пожарной безопасности.

Кроме того, проверяющие не смогли проинспектировать отдельные бутики в ТЦ «Галерея» в столице республики: их арендаторы либо собственники не пустили их на территорию, закрыв перед МЧС и прокуратурой двери.

Работа с этими предпринимателями будет продолжена на уровне правоохранительных органов , пояснил заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее.

"На этой неделе МЧС республики проведет в каждом ТЦ и соцобъекте тренировки по эвакуации и отработке своих действий на объектах. Вот тогда будет составлена реальная картина, насколько персонал ТЦ и работники соцобъектов готовы грамотно реагировать на ЧС. В теории они более-менее представляют, что необходимо делать", — добавил Колесник.