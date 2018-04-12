В Саратове временно нет воды в домах на пяти улицах

В День Космонавтики в Саратове несколько домов в двух районах остались без холодной воды.

Коммунальщики сообщили АиФ-Саратов о том, что ремонтные работы идут на внутренней территории учреждения культуры «ДК Химиков» на улице Азина.

Специалисты вызваны по заявке администрации учреждения. И с 10.30 без воды могут остаться жители домов по адресу: Школьный проезд, Заречная, Азина, Хомяковой. Ограничили пожачу ресурса и жителям в ОПХ Саратовская, в двух домах на улице Заречная. Вооды не будет до семи часов вечера.

Как уточнили в Водоканале, продолжаются восстановительные работы на улице Тархова возле дома № 2.

Все манипуляции коммунальщики планируют завершить сегодня до 16.00.