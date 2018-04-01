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После пожара в ТЦ в администрацию Кемеровской области поступило 811 обращений
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После пожара в ТЦ в администрацию Кемеровской области поступило 811 обращений 

Говорит Москва 22 часа назад
Как уточнила начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Стрик, люди также предлагали свои варианты благоустройства территории, где располагался торговый центр «Зимняя вишня».
Кроме того, жители региона писали, что готовы забрать детей, оставшихся сиротами после трагедии. Часть обращений — это вопросы о том, как можно помочь семьям погибших и пострадавшим материально. В отдельную группу были выделены заявления с просьбой проверить здания на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 79 пострадали.
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Сергей Цивилёв официально представлен в качестве врио главы Кузбасса В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне» Власти Кузбасса предложили создать детский технопарк на месте ТЦ «Зимняя вишня»
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