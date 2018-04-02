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Российские прокатчики: Перенести кинозалы на первые этажи торговых комплексов невозможно
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Российские прокатчики: Перенести кинозалы на первые этажи торговых комплексов невозможно 

Интересант 1 час назад
Озвученное сегодня депутатами Государственной думы РФ предложение о переносе всех кинозалов с верхних этажей торгово-развлекательных комплексов на нижние осуществить невозможно, заявили в сети кинотеатров «Каро», мотивировав это ссылкой на мировой опыт.
Прокатчики объясняют такое расположение кинозалов и экономическими причинами, и строительной спецификой (высота потолков, системы вентиляции). «Пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто перенести кинотеатр с одного этажа на другой невозможно», заявили в компании. К тому же, поскольку кинозал устроен технически сложно, то первые этажи торговых комплексов не пригодны для кинотеатров.
Напомним, что о намерении принять уже в этом году закон о размещении в торговых комплексах залов для кинопросмотра не выше первого этажа, заявил сегодня зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Инициатива вызвана происшедшим неделю назад пожаром в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», где большинство жертв погибли в одном из кинозалов.
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