В Екатеринбурге назвали самый пожаробезопасный торговый центр

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сейчас проверки проходят в 26 торговых центрах Екатеринбурга . Работа инспекций завершилась в семи ТРЦ: «Карнавал», «Мегаполис», «Свердловск», «Аида», «Гулливер», «Комсомол» и «Радуга парк».

Наименее пожароопасным оказался ТЦ в Верх-Исетском районе — «Радуга парк», там комиссия выявила меньше всего нарушений. А вот в остальных заведениях недостатков обнаружили гораздо больше.

Так, в ТРЦ «Свердловск» пути эвакуации загораживают торговые киоски, пожарную сигнализацию слышно не во всех местах здания, а ширина эвакуационных выходов не соответствует норме в 120 см. При этом отделка здания выполнена из горячих материалов.

В детском центре «Планета игрек» на Щербакова после нажатия на пожарную сигнализацию эвакуационные двери открывались дольше положенного срока — 1,5 минуты. Центральный выход игровой зоны также не соответствует нормам и составляет 1,1 м. Кроме того, планы эвакуации размещены не на видных местах и имеют несоответствия, на входе и выходе отсутствуют знаки пожарной безопасности и стрелки, указывающие на направление движения при пожаре. Также на путях эвакуации заблокирована дверь.

У торгово-рзавлеательных центров «Аида» и «Гуливер» нарушения оказались одни и те же: в зданих отсутствовали указатели путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов оказалась меньше нормы, в пожарных коробах не было огнетушителей и рукавов для тушения. Также выходы были захламлены, а в зданиях проведена перепланировка.

Недостатки выявили и в ТРЦ «Комсомол». Там были захламлены пожарные выходы и закрыты двери эвакуационных выходов, планы эвакуации не соответствовали действительности и не работала сигнализация. При этом отделка здания оказалась выполнена из горючих материалов.

Также в ТРЦ «Мегаполис» не было знаков, указывающих на пути эвакуации.

Сейчас надзорное ведомство продолжает проводить проверки, после окончания которых в отношении нарушителей будут приняты меры. Прокуратура будет добиваться, чтобы все нарушения были полностью устранены.

Отметим, что в конце марта прокуратура запустила горячую линию, на которую можно сообщить о нарушениях пожарной безопасности. За время работы на номер 229-29-54 поступило 92 обращения, по всем из них прокуратура проведет проверку.

Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла днем 25 марта. Пожар случился на четвертом этаже здания, из-за чего рухнула крыша. В трагедии погибло более 60 человек, большинство из которых — дети.