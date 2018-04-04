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Прокуратура потребует закрыть три торговых центра в Екатеринбурге
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Прокуратура потребует закрыть три торговых центра в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С большой степенью вероятности уже на следующей неделе сразу три торговых центра будут закрыты в Екатеринбурге. Об этом E1.RU сообщили в областной прокуратуре.
— Могу подтвердить, что в зоне риска находятся три торговых центра. Мы сейчас ждём поступления актов проверки, а затем мы направим материалы в суд. Вероятно, будем просить суд приостановить деятельность до устранения нарушений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что всего в России могут быть закрыты 10–15 ТРЦ, в том числе в Екатеринбурге и Новосибирске.
— Проверки идут. Ждём их результатов. Главное, и это указание генерального прокурора Юрия Чайки, — добиться в этот же срок, пока идёт проверка реального устранения. Чтобы нам отписки не присылали. Мы один раз сходили, выявили, даётся минимальный срок на устранение. После этого опять приходим и смотрим, устранили или нет, — сказал Куренной.
Массовые проверки начались после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В огне погибли 64 человека, из которых большинство дети. Ранее свердловская прокуратура отчитывалась, что нашла нарушения в ряде торговых центров города. После пожара в Кемерово наши журналисты сами проверили эвакуационные выходы в торговых центрах Екатеринбурга.
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 Ещё 4 источника 
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