Прокуратура потребует закрыть три торговых центра в Екатеринбурге 

С большой степенью вероятности уже на следующей неделе сразу три торговых центра будут закрыты в Екатеринбурге. Об этом E1.RU сообщили в областной прокуратуре.
— Могу подтвердить, что в зоне риска находятся три торговых центра. Мы сейчас ждём поступления актов проверки, а затем мы направим материалы в суд. Вероятно, будем просить суд приостановить деятельность до устранения нарушений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что всего в России могут быть закрыты 10–15 ТРЦ, в том числе в Екатеринбурге и Новосибирске.
— Проверки идут. Ждём их результатов. Главное, и это указание генерального прокурора Юрия Чайки, — добиться в этот же срок, пока идёт проверка реального устранения. Чтобы нам отписки не присылали. Мы один раз сходили, выявили, даётся минимальный срок на устранение. После этого опять приходим и смотрим, устранили или нет, — сказал Куренной.
Массовые проверки начались после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В огне погибли 64 человека, из которых большинство дети. Ранее свердловская прокуратура отчитывалась, что нашла нарушения в ряде торговых центров города. После пожара в Кемерово наши журналисты сами проверили эвакуационные выходы в торговых центрах Екатеринбурга.