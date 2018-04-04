Прокуратура потребует закрыть три торговых центра в Екатеринбурге

С большой степенью вероятности уже на следующей неделе сразу три торговых центра будут закрыты в Екатеринбурге . Об этом E1.RU сообщили в областной прокуратуре.

— Могу подтвердить, что в зоне риска находятся три торговых центра. Мы сейчас ждём поступления актов проверки, а затем мы направим материалы в суд. Вероятно, будем просить суд приостановить деятельность до устранения нарушений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

— Проверки идут. Ждём их результатов. Главное, и это указание генерального прокурора Юрия Чайки , — добиться в этот же срок, пока идёт проверка реального устранения. Чтобы нам отписки не присылали. Мы один раз сходили, выявили, даётся минимальный срок на устранение. После этого опять приходим и смотрим, устранили или нет, — сказал Куренной.