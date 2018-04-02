Игрушки со стихийного мемориала в Тюмени жертвам пожара в Кемерове передали в монастырь

ТЮМЕНЬ , 2 апреля. / ТАСС /. Представители церкви передали в детский приют «Отрада» при Ильинском женском монастыре игрушки, собранные у стихийного мемориала, который жители Тюмени создали у памятника «Маме» после трагедии в Кемерове , сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров.

"Игрушки были переданы в приют «Отрада» при Ильинском женском монастыре в Тюмени по просьбе правительства региона. Сейчас их перебирают сестры монастыря, они нуждаются в просушке и очистке. Игрушки планируют разделить на несколько частей, часть раздадут на Пасху 8 апреля на концерте монастыря, часть останется для воспитанников приюта «Отрада», часть пожертвуют в социальные центры. Также воспитанники посетят онкодиспансер в пасхальные дни и раздадут игрушки детям, которые проходят лечение", — сказал он.

За дни траура тюменцы возложили к мемориалу сотни цветов, игрушек и свечей.

Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из которых 27 детей.

Рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.