Спуститься вниз: кинотеатры и развлекательные зоны переедут на первые этажи ТЦ?

Госдума предлагает перенести все кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах с верхних этажей на нижние. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . Как он уточнил в интервью Business FM , речь о новых ТЦ: перестраивать уже существующие торговые центры никто заставлять не будет. Правда, их следует оборудовать надлежащим образом:

Анатолий Выборный заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ «В случае принятия таких правил, конечно, они будут распространяться на те ТЦ, которые будут строиться. Что касается действующих, они должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности, которые установлены сегодня. В обязательном порядке у них должны быть свои лестничные клетки, которые дают возможность в случае возникновения задымлений или пожара покинуть здание всем, кто там находится».

Смысла в переносе кинотеатров на первые этажи торговых центров никакого нет, а вот нормативы по противопожарной безопасности стоило бы пересмотреть, считает эксперт Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин:

Константин Калужин эксперт Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств «При чем тут первый или второй этаж? Спуститься по этажам — это секунды. Вопрос главный — чтобы выходы эвакуационные были открыты. Помните „Хромую лошадь“? Там все было на одном этаже: погибли 153 человека. Пожалуйста, вот вам: не было запасного выхода — все, вот оно и получилось. Вопрос не в этажах. У нас сегодня по нормативным документам сплинтерная система пожаротушения устанавливается в кинозалах на 800 посадочных мест, сегодня это обязательная норма. Она должна там стоять. Может, лучше пересмотреть? Давайте сделаем, чтобы от 200 посадочных мест она была, и в случае пожара она, по крайней мере в начальной стадии, все потушит. Ну что там поставить 100 метров труб — это стоит не так дорого».

При этом сами кинотеатры не видят особых причин для того, чтобы переезжать на первые этажи. Вот какое мнение высказала представитель пресс-службы сети кинотеатров «КАРО»:

— В целом размещение кинотеатра на последних этажах — это мировая практика. Связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция. Кроме того, пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеет разные нормативы. Кинотеатры — это сложносочиненные объекты, а не просто оформленные четыре стены, но еще и гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены.

К тому же аренда площадей дороже именно на первых этажах, а это лишние затраты. Спроектировать здание так, чтобы кинотеатры и развлекательные центры находились внизу, можно, но вот в деньгах торговые центры могут и потерять, ведь размещают кинотеатры именно на последних этажах неспроста.

Сделано это специально для того, чтобы человек, двигаясь к ним, проходил мимо магазинов, и эскалаторы разнесены по разным концам здания по той же причине. Если же кинотеатры спустят вниз, то магазины потеряют часть потенциальных покупателей. Реагировать на это бизнес будет по-разному: кто-то ценник опустит, а кто-то, наоборот, задерет.