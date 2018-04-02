Перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ технически неосуществим — киносети

МОСКВА , 2 апреля — РИА Новости . Перенести кинотеатры с последних этажей торговых центров на первые невозможно — это связано с их строительными особенностями; осуществить подобную инициативу можно лишь в отношении новых кинотеатров, но с техническими и финансовыми сложностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе нескольких крупных киносетей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в понедельник сообщил РИА Новости, что возможный перенос кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров будет осуждаться 4 апреля в рамках заседания рабочей группы, которая была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина

"Проект закона пока не готов, будем комментировать по факту предоставления документа. В целом, размещение кинотеатров на последних этажах — это мировая практика, и связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, опять-таки пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто «перенести кинотеатр» с одного этажа на другой невозможно. Кинотеатр — это сложносочиненный объект: не просто оформленные четыре стены, но еще гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены, специальные зоны для проекционных. В подавляющем большинстве существующих торговых центров это неосуществимо", — сообщили в пресс-службе сети «Каро».

В пресс-службе объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» также отметили, что подобная инициатива в настоящих обстоятельствах практически неосуществима, поскольку перенести кинотеатр с одного этажа на другой технически невозможно.

"Реализация этой инициативы возможна в отношении новых кинотеатров, но во многом усложнит и увеличит стоимость их строительства. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах нужно большее внимание уделять исправности и соответствию нормам систем противопожарной безопасности, тем более, что нормы пожарной безопасности незначительно отличаются для первых и последних этажей", — пояснили в пресс-службе сети.