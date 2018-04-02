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Перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ технически неосуществим — киносети
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Перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ технически неосуществим — киносети 

РИА Недвижимость 55 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости. Перенести кинотеатры с последних этажей торговых центров на первые невозможно — это связано с их строительными особенностями; осуществить подобную инициативу можно лишь в отношении новых кинотеатров, но с техническими и финансовыми сложностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе нескольких крупных киносетей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в понедельник сообщил РИА Новости, что возможный перенос кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров будет осуждаться 4 апреля в рамках заседания рабочей группы, которая была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Проект закона пока не готов, будем комментировать по факту предоставления документа. В целом, размещение кинотеатров на последних этажах — это мировая практика, и связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, опять-таки пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто «перенести кинотеатр» с одного этажа на другой невозможно. Кинотеатр — это сложносочиненный объект: не просто оформленные четыре стены, но еще гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены, специальные зоны для проекционных. В подавляющем большинстве существующих торговых центров это неосуществимо", — сообщили в пресс-службе сети «Каро».
В пресс-службе объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» также отметили, что подобная инициатива в настоящих обстоятельствах практически неосуществима, поскольку перенести кинотеатр с одного этажа на другой технически невозможно.
"Реализация этой инициативы возможна в отношении новых кинотеатров, но во многом усложнит и увеличит стоимость их строительства. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах нужно большее внимание уделять исправности и соответствию нормам систем противопожарной безопасности, тем более, что нормы пожарной безопасности незначительно отличаются для первых и последних этажей", — пояснили в пресс-службе сети.
Об идее размещать кинотеатры и детские развлекательные зоны только на нижних этажах торговых центров заговорили после трагедии в Кемерово, где 25 марта произошел пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
РИА Недвижимость: последние новости
Работу ТЦ "Маркет Град" в Москве остановили из-за нарушений пожбезопасности Рабочая группа ГД 4 апреля обсудит перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ Пожар произошел на стройке в подмосковных Мытищах
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